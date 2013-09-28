إيمان البحر درويش: مصطفى كامل لا يصلح أن يكون نقيبا للموسيقيين

النقيب السابق ينفي انتمائه للإخوان

كتب : سهيلة حامد منذ 35 دقيقة

أكد الفنان إيمان البحر درويش أن الفنان مصطفى كامل استأجر بطلجية للاعتداء عليه وتضامن معه في ذلك الفنان محمد الحلو.أكد الفنان إيمان البحر درويش أن الفنان مصطفى كامل استأجر بطلجية للاعتداء عليه وتضامن معه في ذلك الفنان محمد الحلو.

وتابع درويش، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "قُصر الكلام" على شاشة "MBC مصر، أن مصطفى كامل لا يصلح أن يكون نقيب من كافة الوجوه، لأنه لم يكمل السنوات العشر اللازمة لترشحه لمنصب النقيب، مشيرا إلى أنه يملك الأوراق التي تثبت صحة كلامه، وأنه لا يدعي على الفنان مصطفى كامل.

وقال إنه أضاف إلى كرسي نقابة الموسيقين، لأنه رجل واضح وله مواقف واضحة، وأكد درويش أنه لم يبتعد عن الوسط الفني وإنما تم إقصائه وإبعاده عن حفلات التليفزيون.

وأضاف أنه تم ترشيحه لحفل علاء مبارك لكن الحاشية التي كانت تحيط بمبارك كانت فاسدة وكانت تعمل دائما على إبعاده من أي حفل.

وأكد درويش أن كل ما كان يشغله في قرار مد تراخيص الكباريهات لمدة ثلاث سنوات هو حقوق الموسيقيين في الكباريهات من أجل توفير دخل للرزق لهم.

ونفى من جانبه انتمائه للإخوان، وأشار إلى أنه سيترك منصب نقيب الموسيقيين بعد أن يضمن وضع قواعد لتطهير نقابة الموسيقيين، ووضع أسس سليمة للنقابة التي تمثل كل الموسيقيين.