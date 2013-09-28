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إضراب للعمال يتسبب في إلغاء الجولة السادسة من دوري أوروجواي

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إضراب للعمال يتسبب في إلغاء الجولة السادسة من دوري أوروجواي إضراب للعمال يتسبب في إلغاء الجولة السادسة من دوري أوروجواي

مونتفيديو (إفي): تسببت الإضرابات في الحيلولة دون إقامة الجولة السادسة من دوري كرة القدم الأوروجوائي (أبرتورا) خلال اليومين القادمين، بعد وصول مفاوضات العمال والإداريين في الاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم إلى طريق مسدود.

ودخل العمال الذين توكل إليهم عملية بيع التذاكر وتنظيم دخول المشجعين إلى ملاعب كرة القدم في إضراب عن العمل، للمطالبة برفع رواتبهم وتحسين ظروف العمل.

وسيتعين على الاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الجولة السادسة من (أبرتورا) التي يتصدرها فريق دانوبيو برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن كل من ريفر بليت وناسيونال.

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فيديو اليوم السابع