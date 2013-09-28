تناول الفول السوداني والمكسرات يساعد في وقاية المرأة من سرطان الثدي

كتب : أ ش أ السبت 28-09-2013 10:46

كشفت دراسة طبية عن أن الفتيات في مرحلة التعليم الثانوي اللاتي يتناولن المكسرات، خاصة الفول السوداني، ينجحن في تكوين درع واقي لتقليل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي في مراحل متقدمة من أعمارهن، وذلك وفقًا لأحدث ما توصل إليه والمنشور في العدد الأخير من مجلة "أبحاث سرطان الثدي والعلاج" الأمريكية.

وتوصل الدكتور "جراهام كلوديز"، أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة "واشنطن"، والمشرف على تطوير الأبحاث، إلى أن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين التاسعة والخامسة عشرة، ويواظبن على تناول زبدة الفول السوداني والمكسرات مرتين أسبوعيًا ينجحن في وقاية أنفسهن من المرض اللعين بنسبة 39% أو على أقل تقدير تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي مع بلوغهن سن الثلاثين.