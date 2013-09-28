أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة أمريكية: المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب" تقي من السكتات الدماغية

Google+ Print
دراسة أمريكية: المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب" تقي من السكتات الدماغية دراسة أمريكية: المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب" تقي من السكتات الدماغية

كتب : أ ش أ منذ 48 دقيقة

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن الحرص على تناول جرعات من المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب"، يُسهم بصورة كبيرة في الوقاية من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

وعكف الباحثون على تحليل النتائج المتوصل إليها في نحو 14 تجربة سريرية، شارك فيها أكثر من 50 ألف شخص، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون جرعات منتظمة من فيتامين "ب" تراجعت فرص الإصابة بخطر السكتات الدماغية بينهم بنسبة 7%، بالمقارنة بالذين لا ينتظمون في تناوله أو تناولوا عقارا زائفا.

ويسهم تناول فيتامين "ب" في تحسين مستوى التركيز والاستيعاب بين الأشخاص الذين تناولوه، في الوقت الذي يؤثر فيه عدد من العوامل في امتصاص الجسم لهذا الفيتامين الهام؛ مثل معاناة الشخص من خلل في وظائف الكلى، أو ارتفاع ضغط الدم.

وكانت الدراسات السابقة توصلت إلى نتائج متضاربة بشأن مدى فعالية المكملات الغذائية خاصة فيتامين "ب"، في خفض مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو الأزمات القلبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية