دراسة أمريكية: المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب" تقي من السكتات الدماغية

كتب : أ ش أ منذ 48 دقيقة

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن الحرص على تناول جرعات من المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب"، يُسهم بصورة كبيرة في الوقاية من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

وعكف الباحثون على تحليل النتائج المتوصل إليها في نحو 14 تجربة سريرية، شارك فيها أكثر من 50 ألف شخص، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون جرعات منتظمة من فيتامين "ب" تراجعت فرص الإصابة بخطر السكتات الدماغية بينهم بنسبة 7%، بالمقارنة بالذين لا ينتظمون في تناوله أو تناولوا عقارا زائفا.

ويسهم تناول فيتامين "ب" في تحسين مستوى التركيز والاستيعاب بين الأشخاص الذين تناولوه، في الوقت الذي يؤثر فيه عدد من العوامل في امتصاص الجسم لهذا الفيتامين الهام؛ مثل معاناة الشخص من خلل في وظائف الكلى، أو ارتفاع ضغط الدم.

وكانت الدراسات السابقة توصلت إلى نتائج متضاربة بشأن مدى فعالية المكملات الغذائية خاصة فيتامين "ب"، في خفض مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو الأزمات القلبية.