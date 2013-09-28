الببلاوي والسيسي يضعان إكليلًا من الزهور على قبر “ناصر” في ذكرى رحيله

قام كلًا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بزيارة قبر الرئيس جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله .

ووضع السيسي على قبره إكليلًا من الزهور، وكان في صحبته الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، والمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الرحل، بعد زيارة امتدت لنصف ساعة، لإحياء الذكرى الـ43 على رحيل عبد الناصر.

وتم فتح طريق الخليفة المأمون بعد مغادرة «السيسي»، كما سمحت قوات الشرطة العسكرية للمواطنين بدخول ضريح عبد الناصر لقراءة الفاتحة على روحه.

وتحتفل أسرة جمال عبد الناصر، السبت، بالذكرى الـ43 على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، أمام الضريح بكوبرى القبة، وقال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل، في تصريحات سابقة، إن «الذكرى الـ43 لرحيل عبدالناصر تأتي في وقت حقق فيه المصريون انتصاراً لإرادتهم الشعبية ضد قوى التطرف والإرهاب، بنجاحهم في إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، عبر مظاهرات شعبية واسعة استجاب لها الجيش، بما يعيد للأذهان تلاحم الحركة الوطنية المصرية شعباً وجيشاً عام 1952».