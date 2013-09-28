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الشرطة الصينية تنقذ 92 طفلًا وامرأتين اختطفتهم عصابة وعرضوهم للبيع

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الشرطة الصينية تنقذ 92 طفلًا وامرأتين اختطفتهم عصابة وعرضوهم للبيع الشرطة الصينية تنقذ 92 طفلًا وامرأتين اختطفتهم عصابة وعرضوهم للبيع

أنقذت الشرطة الصينية، السبت، 92 طفلا وامرأتين خطفتهم عصابة لبيعهم واعتقلت 301 مشتبه بهم في واحدة من أكبر الضبطيات من نوعها منذ سنوات، بحسب وسائل الإعلام الصينية.

وبحسب سكاي نيوز عربية قال التلفزيون المركزي الصيني ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الشرطة داهمت في وقت واحد أوكارا في 11 إقليما في الآونة الأخيرة بعد تحريات استمرت ستة أشهر. ولم تذكر وسائل الإعلام موعد إنقاذ الأطفال على وجه الدقة.

وساهم التفضيل التقليدي للذكور ولاسيما في المناطق الريفية وسياسة الصين الصارمة بعدم إنجاب أكثر من طفل في زيادة الاتجار بالأطفال والنساء في السنوات الأخيرة.

وتباع النساء المخطوفات لرجال في مناطق نائية لا يستطيعون العثور على عروس بسبب الخلل في العدد بين الذكور والإناث الناجم عن سياسة عدم إنجاب أكثر من طفل والتي شجعت أيضا عمليات الإجهاض لاختيار نوع المولود.

وقال التلفزيون الرسمي إن ستشدد عقوبة من يشتري الأطفال. وستعاقب أيضا الآباء الذين يبيعون أولادهم.

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أونا

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