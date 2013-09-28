مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. دربي مدريد وصدام مصري في البرتغال وبازل

يقدم FilGoal.com استعراض سريع لأبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية المختلفة والقنوات الناقلة لها في الشرق الأوسط.

** المباريات بتوقيت القاهرة

الدوري الإنجليزي الممتاز:

- يستضيف توتنام هوتسبر نظيره تشيلسي على ملعب وايت هارت لين في الساعة الثانية إلا ربع ظهرا وتذاع على الجزيرة الرياضية HD1 بتعليق علي محمد علي، والجزيرة الرياضية +9.

- مانشستر سيتي يلتقي مع مضيفه أستون فيلا على الجزيرة الرياضية HD1 بتعليق فارس عوض في الرابعة عصرا.

- وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر يونايتد مع وست بروميتش على ملعب أولد ترافورد على الجزيرة الرياضية +10 وHD6.

- هال سيتي في وجود أحمد المحمدي ومحمد ناجي "جدو" المحترفين المصريين يقام في الرابعة على قناتي الجزيرة الرياضية +7 وHD3.

- ويختتم أرسنال اليوم في السادسة والنصف بمواجهة سوانزي سيتي على ملعب ليبرتي ستوديوم وتذاع على الجزيرة الرياضية +9 وHD1 بتعليق يوسف سيف.

الدوري الإيطالي:

- نابولي في مواجهة جنوة على ملعب لويجي فيراريس وتذاع على الجزيرة الرياضية +7 وHD3 بتعليق محمد الشامسي في السادسة مساء.

- ميلان يستضيف سامبدوريا على سان سيرو وتذاع على القناتين نفسهما في الساعة التاسعة إلا ربع.

الدوري الإسباني:

- يبدأ اليوم بمواجهة فالنسيا لضيفه رايو فايكانو على الجزيرة الرياضية +2 بتعليق حاتم بطيشة في الرابعة عصرا.

- برشلونة يخرج لمواجهة ألميريا في السادسة مساء على ملعب خوان روخاس وتذاع بتعليق حماد العنزي على قناتي الجزيرة +8 وHD2.

- في الثامنة مساء يلتقي ريال سوسيداد وسيفليا وتذاع على الجزيرة الرياضية +5 وHD4.

- ويختتم اليوم في العاشرة مساء بدربي مدريد بين ريال وأتليتكو على ملعب سانتياجو برنابيو وتذاع على قناتي الجزيرة الرياضية +8 وHD2.

الدوري الألماني:

في الثالثة والنصف عصرا يلعب بروسيا دورتموند مع ضيفه فرايبورج، ويصطدم بايرن ميونيخ بفولفسبرج على ملعب إليانتس أرينا تذاع الأولى بتعليق أحمد الشحي على دبي الرياضية 1، والثانية بتعليق عبد الله السعدي على دبي الرياضية بوندزليجا.

الدوري الفرنسي:

- يلتقي لوريان مع مارسيليا في الجولة الثامنة الساعة الثانية ظهرا على قناتي الجزيرة الرياضية +6 وHD5 بتعليق عبد القادر شنيوني.

- في الخامسة يستضيف باريس سان جيرمان نظيره تولوز على الجزيرة الرياضية +6 وHD5.

الدوري البرتغالي

- في الخامسة مساء قمة مصرية في الأراضي البرتغالية بين ريو أفي في وجود أحمد حسن "كوكا" المهاجم المصري، وناسيونال ماديرا الذي يلعب له المدافع المصري على غزال.

- الدوري السويسري

- في الثامنة إلا ربع يلعب بازل في وجود محمد صلاح ومحمد النني أمام ضيفه سيون على ملعب سانت جاكوب بارك.

الدوري السعودي

- قمة الأهلي والهلال تنطلق في السابعة و10 دقائق، ويلعب الفتح مع العروبة الذي يلعب له إبراهيم صلاح في نفس التوقيت.