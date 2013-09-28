الشرطة السودانية: مسلحون مجهولون قتلوا 4 متظاهرين الجمعة

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة السودانية، السبت، أن 4 متظاهرين قتلوا، الجمعة، في السودان برصاص مسلحين مجهولين.

وأطلقت الشرطة السودانية، الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف يطالبون باستقالة الرئيس عمر حسن البشير بعد أن اتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بقتل 50 محتجا على الأقل في أسوأ اضطرابات تشهدها مناطق وسط السودان منذ سنوات.

وخرج نحو3 آلاف شخص أغضبهم قمع الشرطة للاحتجاجات على قرار رفع الدعم عن الوقود إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم مرددين «الحرية..الحرية» و«الشعب يريد إسقاط النظام».

وفي تحد للوجود الأمني المكثف حيث تنتشر شاحنات الجيش في الشوارع الرئيسية سارت الحشود صوب السوق الرئيسي رافعين لافتات «لا.. لا لزيادة الأسعار».

وانتقدت الولايات المتحدة، الجمعة، «القمع الوحشي وغير المتناسب» للمظاهرات المناهضة للحكومة في السودان التي قتل خلالها عشرات الأشخاص.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، جنيفر ساكي، في بيان، إن «الولايات المتحدة تدين القمع الوحشي الذي مارسته الحكومة السودانية ضد المتظاهرين في الخرطوم، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الذي أوقع عشرات القتلى».