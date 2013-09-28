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الناخبون الكويتيون يدلون بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي

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الناخبون الكويتيون يدلون بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي الناخبون الكويتيون يدلون بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي

توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، لاختيار 10 أعضاء لعضوية المجلس البلدي 2013، من أصل 61 تقدموا للانتخابات بينهم 4 نساء، يمثلون 10 دوائر انتخابية.

وفتحت 399 لجنة انتخابية فى 10 دوائر أبوابها أمام الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وعددهم 384 ألفا و229 ناخبا، من الثامنة صباحا وتستمر العملية الانتخابية حتى الثامنة مساء، حيث يحق لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط.

وكانت إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية، أنهت تجهيز أوراق وصناديق الاقتراع وكل ما يلزم رؤساء اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لإنجاح الانتخابات، وقامت بنقل الصناديق إلى مقار الانتخابات منذ الصباح الباكر وقبل بدء عملية الاقتراع.

ويعتبر المجلس البلدي واحدا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية الكويتية، ويقوم بدور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات .

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