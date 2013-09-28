صحيفة لبنانية: حزب الله قد ينسحب من سوريا قريبًا

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن هناك معلومات عن قرب تنفيذ "حزب الله" خطوة الانسحاب من سوريا، بعدما اقترب الحل السياسى هناك وئرجأت الضربة العسكرية، وفى مبادرة حسن نية من إيران حيال المجتمع الدولى.

ولفتت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم إلى قول الرئيس اللبنانى ميشال سليمان إن الانسحاب من سوريا يجب أن يكون نتيجة تطبيق إعلان بعبدا، داعيا "المتورطين فى سوريا إلى أن يضعوا مصلحة لبنان قبل أى مصلحة أخرى، ومصلحة لبنان تقتضى تحييده والابتعاد عن التدخل فى سوريا"، ثم قوله: "آمل من الجميع أن يلتزموا هذا الأمر وإعلان بعبدا وينسحبوا من سوريا"، وربطت مصادر نيابية كلام الرئيس سليمان "بمعلومات عن قرب تنفيذ "حزب الله" خطوة الانسحاب من سوريا، وفقا للنهار.

على صعيد متصل، اتهم سيمون أبى رميا القيادى بالتيار الوطنى الحر الذى يتزعمه العماد ميشال عون "تيار المستقبل"، بأنه غاطس فى سوريا، وأن نوابا من التيار موجودون ويديرون العمليات.

وأضاف أن هذه الأمور ليست وقفًا على فئة دون أخرى، وليس "حزب الله" فقط، بل كل اللبنانيين الذين يتدخلون فى الملف السورى، مؤكدًا أنهم ضد هذا التدخل، معتبرًا أن كل الأطراف اللبنانية بأنها غاطسة فى سوريا، ودعا فى حديث مع النهار جميع الأطراف اللبنانية إلى الخروج من الداخل السورى.