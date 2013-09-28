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الشرطة اليونانية تقبض على زعيم حزب النازيين الجدد

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الشرطة اليونانية تقبض على زعيم حزب النازيين الجدد الشرطة اليونانية تقبض على زعيم حزب النازيين الجدد

أوقفت الشرطة اليونانية لمكافحة الارهاب السبت زعيم حزب النازيين الجدد “الفجر الذهبي” نيكوس ميخالولياكوس ونائبا عن هذا الحزب بتهمة تشكيل “منظمة اجرامية” بحسب مصدر من الشرطة.

وبالاضافة الى ميخالولياكوس، اوقف النائب والمتحدث باسم الحزب ايلياس كاسيدياريس واثنان آخران من اعضاء الحزب، كما ذكر المصدر نفسه.

وبحسب فرانس برس اصدرت المحكمة العليا اليونانية مذكرات توقيف بحق خمسة نواب اخرين على الاقل من هذا الحزب بعد ان اوكلت اليها مهمة التحقيق في مقتل موسيقي على يد ناشط من هذا الحزب اخيرا كما افاد مصدر قضائي.

ومنذ مقتل بافلوس فيساس (34 عاما) في 18سبتمبر، بدأت السلطات تحقيقا واسعا حول هذا الحزب المشبوه بأعمال عنف كثيرة ضد مهاجرين وناشطين يساريين.

وقال المتحدث باسم سيموس كيديكوغلو لشبكة سكاي التلفزيونية بعد دقائق على اعتقال هؤلاء النواب “تتوافر للديموقراطية وسائل الدفاع عن نفسها”.

وقد تمكن حزب “الفجر الذهبي” الذي استغل البطالة والبؤس اللذين استفحلا في اليونان بسبب الازمة، من الدخول للمرة الاولى الى البرلمان خلال انتخابات يونيو 2012 بحصوله على 18 من 300 مقعد في المجلس.

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