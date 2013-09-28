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“برة المجرة” مؤتمر لـ”TEDxShibinelkom” بالمنوفية وأخر TEDx للأطفال قريبا

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“برة المجرة” مؤتمر لـ”TEDxShibinelkom” بالمنوفية وأخر TEDx للأطفال قريبا “برة المجرة” مؤتمر لـ”TEDxShibinelkom” بالمنوفية وأخر TEDx للأطفال قريبا

برة المجرة

نجح فريق TEDxShibinelkom  فى تنظيم مؤتمر تحت عنوان “برة المجرة” بمقر نقابة الاطباء بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية وذلك لنشر الأفكار والابداعات وعرض تجارب شباب تفوقوا فى مجالات مختلفة .

حاضر فى المؤتمر الدكتور أحمد الجويلى لنقل خبرته فى مجال الصيدلة و عرض تجربته الناجحة مع مشروع “انا صيدلى انا فاهم شغلى ” و كما عرض المخطط التسويقى عماد انور  فكرة مؤسسته ينابيع الحياة حول اهمية التبرع بالدم و كيف نجحت فى تحقيق نجاح مبهر فى هذا المجال .

وقال محمد الشقنقيرى  منسق المؤتمر إنه يسعى وفريقه لتحقق رسالتهم بالمجتمع وهى نشر الافكار و مساعدتها فى التنمية مشيرا إلى أنه سينظم مؤتمر جديد من نوعه و هو الاول فى و التانى فى الوطن العربى موجه للاطفال فقط تحت أسم “TEDxkidsShibinelKom” خلال شهر من الآن.

وأضاف الشقنقيرى أن المؤتمر جاء متنوعا  بمختلف المجالات  حيث قام الفنان جون انسان بتقديم عرض مسرحى عن ما يحدث فى الشارع المصرى و عرض من خلال حديثه بعض القضايا الاجتماعية .

كما نقلت الفنانة الامريكية “شون لينت”  للحضور تجربتها الناجحة مع العمل التطوعى فى مصر و تعليم الاطفال فى مستشفى 57357 رقص البالية.

وشمل المؤتمر مجموعة من العروض الفنية لمجموعة مبدعين منهم الفنان اندرو عاطف و الشاعر جميل بركات و المنشد احمد شفيق و الرسام حسام جمال .

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