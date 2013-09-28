جنوب القاهرة ترسل قضية “عضو حازمون” لأمن الدولة لإحالتها للمحاكمة

أرسلت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الاول أوراق تحقيقات القضية المتهم فيها أحمد عرفة ” عضو حازمون ” و6 أخرين بتشكيل تنظيم إرهابى مسلح لقلب نظام الحكم ومناهضة الجيش وحيازة أسلحة وذخيرة إلى نيابة أمن الدولة العليا لإتخاذ الاجراءات القانونية لإحالة القضية للمحاكمة .

كان المستشار محمود زيدان رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية قد إنتهى من إستكمال جميع التحقيقات بالقضية تمهيدا لإرسالها إلى نيابة أمن الدولة لإحالتها .

كشفت تحقيقات المستشارين محمود زيدان وتامر العربى، رئيسا نيابة جنوب القاهرة الكلية، خلال جلسة التحقيق التى استمرت قرابة 4 ساعات بقسم شرطة دار السلام، عن تكوين المتهم الأول عضو حازمون تشكيلا مسلحا لمناهضة حكم الجيش وبمواجهة المتهمين بتحريات مباحث التى أفادت بتجمع 6 من أعضاء حركة حازمون المؤيدة للشيخ السلفى حازم أبو إسماعيل، ومن بينهم الناشط أحمد عرفة بالعقار المعروف باسم “المهندسين” بكورنيش دار السلام وحيازتهم بنادق آلية وذخيرة حية و7أجهزة حاسوب وآى باد تحوى مخططاتهم بتفجير وزارة الداخلية والهجوم على السجن المحتجز به أبو إسماعيل، وقيادات الجماعة بعد عزل الفريق السيسى للرئيس المعزول محمد مرسى.

من جهتهم، أنكر المتهمون حيازتهم للأسلحة واعترفوا فقط لحيازتهم بعض الذخيرة الخرطوش كما اعترفوا بتنظيم حركة “أحرار” وهى مناهضة للحكم العسكرى وتطالب بحكم مدنى إسلامى، وذلك من خلال عودة الرئيس المعزول إلى الحكم، واعترفوا أنهم من أنصار حازم أبو إسماعيل .

نسبت النيابة للمتهمين إنشاءهم حركة مسلحة للكفاح المسلح ضد الجيش المصرى والاعتداء على متظاهرى التحرير الرافضين للحكم الدينى تحت مسمى “تحرير” نسبة إلى تخطيطهم تحرير رئيس حزب الراية السلفى حازم أبو إسماعيل، المحبوس حاليا بسجن مزرعة طره 15 يوما على ذمة تحقيقات قتل متظاهرى الجيزة، وعدد من قيادات الإخوان المحبوسين فى قضية قتل متظاهرى المقطم، كرد فعل أو انتقامًا من قرار الفريق عبد الفتاح السيسى بعزل الرئيس السابق محمد مرسى.

وفجر اعتراف المتهم السادس “محمد.ع” 28 سنة، خلال التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدا أنه منتمٍ فكريا إلى تنظيم القاعدة وزعيمها المصرى الجنسية أيمن الظواهرى وأفكاره الوهابية التى تدعى للقتال لنصرة الإسلام، وتحرير الأرض من الطغاة الرافضين تطبيق شرع الله، وذلك بعد أن حرزت المباحث كتبا جهادية للدكتور الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة داخل العقار الذى داهمته قوات مباحث دار السلام، وهم عبارة عن ثلاثة كتب جهادية منها اثنان للشيخ أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، حملا اسم “فرسان تحت راية النبى”، أما الكتاب الثالث فحمل اسم “دعوة المقاومة الإسلامية” للشيخ محمد السورى .

وأثناء التحقيقات تبين أن أحمد عرفة صادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بحيازة سلاح آلى وطلقات نارية، فأمرت النيابة بعرضه على نيابة شرق القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.