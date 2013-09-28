المحامون الفلسطينيون يقاضون «الجزيرة»

كتب : أ.ش.أ منذ 45 دقيقة

قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، فى بيان له أمس، مقاضاة شبكة قنوات الجزيرة القطرية، وملاحقتها قضائيا، بعد استقبالها عددا من الشخصيات التى أساءت من خلال شاشاتها إلى الشعب الفلسطينى. وقال البيان: «بعد أن أساءت تلك الشخصيات عبر منبر (الجزيرة) للشعب العربى الفلسطينى، من خلال التفوه بالكلمات والألفاظ النابية بحق الشهيد والقائد ياسر عرفات، رمز الشعب العربى الفلسطينى ورمز قضيته العادلة، فإننا نعلن ملاحقة الشبكة القطرية قضائيا».

وقال حسين شبانة، نقيب المحامين الفلسطينيين، فى بيانه أمس: «إن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تنظر لهذا الأمر ببالغ الأسى، وإن هذه السياسة المعتمدة والمدروسة من قِبل هذه القناة القطرية تهدف إلى تفريق الصفوف وإثارة الفتن». وأضاف «شبانة» أن نقابة المحامين بصدد متابعة هذا الأمر قضائيا، مشيرا إلى أن المحامين الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفى الأيدى تجاه التجاوزات الخطيرة التى تعتبر تجاوزا خطيرا بحق رموز الشعب الفلسطينى.