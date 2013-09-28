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أسرة «عبد الناصر» تصل «الضريح».. والأمن يكثف تواجده انتظارًا لـ«السيسي»

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أسرة «عبد الناصر» تصل «الضريح».. والأمن يكثف تواجده انتظارًا لـ«السيسي» أسرة «عبد الناصر» تصل «الضريح».. والأمن يكثف تواجده انتظارًا لـ«السيسي»

وصل المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، وأسرته، صباح السبت، إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة، لإحياء الذكرى الـ43 على رحيله.

وشددت قوات الأمن والشرطة العسكرية من تواجدها حول الضريح، انتظارًا لوصول الفريق أول عبد الفتاح ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والمقرر أن يشارك في إحياء ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر بوضع إكليلًا من الزهور على قبره.

وتحتفل أسرة جمال عبد الناصر، السبت، بالذكرى الـ43 على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، أمام الضريح بكوبرى القبة، بوضع أكاليل الزهور على قبره، وقراءة الفاتحة، بحضور، الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، والكاتب محمد حسنين هيكل وعدد من القيادات الناصرية، من أبرزهم حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبي، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة.

وقال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل، في تصريحات سابقة، إن «الذكرى الـ43 لرحيل عبدالناصر تأتي في وقت حقق فيه المصريون انتصاراً لإرادتهم الشعبية ضد قوى التطرف والإرهاب، بنجاحهم في إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، عبر مظاهرات شعبية واسعة استجاب لها الجيش، بما يعيد للأذهان تلاحم الحركة الوطنية المصرية شعباً وجيشاً عام 1952».

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