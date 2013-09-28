الطاير يفتتح مركز كويك لتسجيل المركبات الأول من نوعه في العالم

افتتح مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، مركز الفحص الفني المتقدم للمركبات (كويك للتسجيل) في منطقة القصيص، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في توفير تقنية خطوط فحص اتوماتيكية متكاملة، حيث يتم فحص المركبات آلياً دون تدخل بشري.



> وقام مطر الطاير بقص الشريط التقليدي إيذانا بافتتاح المركز رسمياً، بحضور السيد أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، والسيد مروان قصقوص مدير عام مركز (كويك للتسجيل)، والسيد إستيفن فيلكوسكي من شركة بايسبيرث الألمانية، والسيد عبد العزيز المازمي مدير أول تأسيس وتطوير الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسيد محمد عبدالكريم مدير إدارة ترخيص المركبات، والسيد سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص السائقين، والسيد نبيل يوسف آل علي مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة.

وتجول مطر الطاير في مرافق مركز (كويك للتسجيل) العضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي تم تأسيس المركز نتيجة جهد مشترك بين فريق إدارة ترخيص المركبات في الهيئة واحدى أعرق الشركات الألمانية في تصنيع معدات وأدوات المركبات والسيارات (بوش/بايسبيرث).

واطلع على الخطوات التي تمر بها عملية فحص المركبة التي تبدأ باستقبال المركبة وتصوير لوحة الأرقام، ثم يتم التخاطب مع النظام المروري من لحظة دخول المركبة لخط الفحص، بعدها يتم فحص الأنوار الأمامية، ثم فحص الفرامل وأجهزة التعليق، يليها فحص اسفل المركبة والشاصي عبر تقنية تصوير حديثة قادرة على كشف الأعطال.

وقال مروان قصقوص في معرض شرحه عن المقومات التي ينفرد بها مركز كويك للتسجيل إن المركز يوظف احدث التقنيات العالمية في مجال فحص المركبات، حيث يشتمل كل خط لفحص المركبات على كاميرات لتصوير كافة مراحل الفحص بما في ذلك لوحات أرقام المركبة، وجهاز فحص الإضاءة الأمامية بدون أي تدخل بشري، وجهاز فحص الضوضاء والذي يعتبر الأول على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن المركز يعتمد أعلى التقنيات العالمية المعتمدة في مجال المراقبة والأمن، منها شاشات مراقبه موزعه أمام خطوط الفحص لمراقبة الزمن المستغرق وكفاءة الفاحصين، وكذلك شاشات مراقبه في غرفة التحكم المركزية تبين الحالة التشغيلية في كل خط، وشاشات مراقبه لصالة خدمة العملاء لمراقبة سير العمل في الصالة.

وأضاف: يضم المركز ستة خطوط (حارات) لفحص المركبات بمختلف أحجامها إلى جانب موقع خاص لفحص الدراجات، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمركز بنحو 1500 مركبة يومياً، مقارنة بنحو 700 مركبة يتم فحصها في مراكز أخرى تضم تسع خطوط (حارات)، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للخط الواحد في مركز (كويك للتسجيل) بنحو 20 مركبه في الساعة الواحدة، موضحاً ان يقدم خدماته للمتعاملين من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة ليلاً.

وأكد قصقوص التزام المركز بشروط السلامة البيئية، حيث استخدمت مواد صديقه للبيئة في تنفيذ قاعة ومكاتب ومقاعد خدمة العملاء وأنظمة الإنارة في المركز والتي تساهم أيضا في توفير نسبه عالية من استهلاك الطاقة.

> واعرب سعادة مطر الطاير في ختام جولته التفقدية عن ارتياحه لما شاهدة من حرص إدارة المركز على جلب وتوظيف احدث التقنيات العالمية في مجال فحص المركبات، وكذلك اهتمامه بتوظيف الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، والاهتمام بالحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة.

وأكد الطاير سعي الهيئة لتقديم أرقى وأفضل الخدمات وفق المعايير العالمية المتبعة في خدمات فحص وتسجيل وترخيص المركبات، مشيرا إلى أن التوسع في افتتاح مراكز فحص المركبات يأتي في اطار حرص الهيئة للوصول للمتعاملين في مختلف المناطق بهدف توفير عاملي الوقت والجهد من خلال انتشار هذه المراكز في مختلف مناطق الإمارة وتحديدا المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

من جانبه قال أحمد هاشم بهروزيان إن افتتاح مراكز جديدة لفحص وتسجيل المركبات يتم من خلال دراسة ميدانية شاملة لاختيار المواقع المناسبة، حيث يزور فريق الدراسة المواقع المراد إنشاء المراكز الجديدة فيها، والنظر في عدة أمور مهمة منها الكثافة السكانية للمنطقة، وعدم وجود مركز قريب نسبيا لموقع الفحص الفني الجديد، إضافة إلى أن الموقع الجديد لا يؤثر في حركة السير، كما يراعي الفريق التزايد المضطرد لعدد المركبات في الموقع المحيط بالمركز الجديد ومن ثم نعطي الموافقة المبدئية، وعلى إثر ذلك تقدم جميع الرسومات الهندسية التي تخص مركز الفحص الفني إضافة إلى المكاتب التي تخص تسجيل المركبات ومواقف العملاء.

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