استئناف جزئي لحركة قطارات “الإسكندرية- بنها” و”أسوان- قنا” لأول مرة منذ 14 أغسطس

استؤنفت صباح اليوم السبت حركة القطارات جزئيا بعد توقفها بشكل كامل منذ يوم ١٤ أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وقال رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس حسين زكريا في تصريح صحفي اليوم إن الجهات الأمنية وافقت على تشغيل القطارات من الإسكندرية حتى محطة بنها ومن أسوان وحتى قنا.

وأكد زكريا أنه سيتم تشغيل عدد محدود من القطارات مع تشديد الإجراءات الأمنية لضمان سلامة الركاب ، موضحا أنه سيتم تشغيل 10 قطارات بين الإسكندرية وبنها يوميا ( 5 قطارات ذهاب ومثلهم عودة) ، بالإضافة إلى تشغيل 4 قطارات على خط الوجه القبلى بين أسوان وقنا ( قطاران للذهاب وقطاران للعودة) كمرحلة تجريبية.

أ ش أ