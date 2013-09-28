اليمن تحبط محاولة تهريب 7 أطفال إلى السعودية

أحبطت السلطات اليمنية محاولة لتهريب 7 أطفال جميعهم من الذكور إلى داخل الأراضى السعودية لاستخدامهم فى أعمال التسول.

وقالت الأجهزة الأمنية، فى بيان صحفى لها اليوم السبت، إن الأطفال الذين تعرضوا لمحاولة التهريب تتراوح أعمارهم بين10-12عاماً، وجميعهم من أهالى مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة، وتم إيداعهم فى مركز للطفولة بمديرية حرض.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد مؤخرا مناقشة عامة حول تقديم المساعدات التقنية فى مجال حقوق الإنسان فى اليمن وعدد من الدول، ودعمت الدول العربية تقديم الدعم لليمن وبناء قدراتها لتحسين سجلها فى مجال حقوق الإنسان فى هذه المرحلة من التحول السياسى فى ضوء مبادرة مجلس التعاون الخليجى.