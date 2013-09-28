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رئيس الائتلاف السورى يعترف: جماعات الإرهاب سرقت الثورة

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رئيس الائتلاف السورى يعترف: جماعات الإرهاب سرقت الثورة رئيس الائتلاف السورى يعترف: جماعات الإرهاب سرقت الثورة

كتب : عبدالعزيز الشرفى، ووكالات منذ 18 دقيقة

اتهم رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة السورية، أحمد الجربا، متطرفين أجانب قدموا من خارج الحدود بـ«سرقة الثورة السورية»، معتبراً أن الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة «لا علاقة لها» بالشعب السورى ولا بالجيش الحر، وأن نظام الأسد «صنع» بعضها. وقال «الجربا»، فى كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إن السوريين من أكثر الشعوب مناصرة للسلام والاعتدال والتسامح والتعايش، وما نراه اليوم من جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، لا علاقة له بالشعب السورى ولا بثورته ولا بجيشه الوطنى الحر». فى سياق منفصل، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن عمليات استلام الأسلحة الكيماوية السورية تمهيداً لتدميرها، يجب أن تبدأ الثلاثاء المقبل، خاصة بعد الاتفاق على مسودة مشروع القـــرار الذى اتفقت عليه روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا، والذى طرح على مجلس الأمن لاتخاذ قرار الموافقة عليه.

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