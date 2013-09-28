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انتخابات المجلس البلدى 2013 تنطلق اليوم فى الكويت

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انتخابات المجلس البلدى 2013 تنطلق اليوم فى الكويت انتخابات المجلس البلدى 2013 تنطلق اليوم فى الكويت

يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم السبت، لاختيار 10 أعضاء لعضوية المجلس البلدى 2013، من أصل 61 تقدموا للانتخابات بينهم 4 نساء، ويمثلون الدوائر الانتخابية العشر.

ستفتح اللجان الانتخابية والبالغ عددها 399 لجنة موزعة على الدوائر العشر أبوابها للناخبين، الذين يحق لهم التصويت وعددهم 384229 من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساء، حيث يحق لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط.

وأنهت إدارة الانتخابات فى وزارة الداخلية، تجهيز أوراق وصناديق الاقتراع وكل ما يلزم رؤساء اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لإنجاح الانتخابات، وقامت بنقل الصناديق إلى مقار الانتخابات منذ الصباح الباكر وقبل بدء عملية الاقتراع.

وكان المرشحون قد عقدوا مؤتمرات انتخابية، ركزوا من خلالها على حل القضايا التى تهم المواطن، وفى مقدمتها حل قضايا الإسكان والتلوث والتنمية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

ويعتبر المجلس البلدى واحدا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية الكويتية، ويقوم بدور واضح فى رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات فى كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمرانى والبيئى والصحى وغيرها.

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