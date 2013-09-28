مفاوضات مع الممثل النمساوي كريستوف فالتز لأداء دور الشرير في فيلم "طرزان"

كتب : عمرو عز الدين السبت 28-09-2013 07:51

تجري شركة وارنر بروس للإنتاج السينمائي مفاوضات مكثفة مع النجم النمساوي الحائز على الأوسكار، كريستوف فالتز، ليشارك في بطولة فيلمها القادم عن "طرزان".

وتدور المفاوضات حول دور الشرير الذي يرغبون في قيام فالتز بلعبه، وهو دور كابتن روم، جندي بلجيكي يطارد طرزان ويرغب في القبض عليه ومبادلته بمجموعة من الماس باهظ الثمن.

الفيلم المأخوذ عن قصة إدجار رايس بوروز سوف يخرجه الإنجليزي دافيد ياتس، مخرج الأجزاء الأخيرة من سلسلة "دافيد ياتس"، وسوف يلعب آلكسندر سكارسجارد دور طرزان، ولم يتحدد بعد موعد عرض الفيلم في دور العرض السينمائية.