فلسطينيون يثقبون الجدار العازل وجيش الاحتلال يعزز انتشاره بمحيطه

عززت قوات الجيش الإسرائيلى فجر اليوم السبت، تواجدها بالقرب من جدار "الفصل العنصرى" الفاصل بين بلدة أبو ديس ومدينة القدس إثر قيام العشرات من الشبان بثقبه ليلة أمس، فيما ترددت أنباء عن سقوط قذيفة صاروخية باتجاه أشكلول جنوب إسرائيل ولم تقع إصابات أو أضرار، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الجيش والشرطة عززت تواجدها فى محيط الجدار خاصة من ناحية مدينة القدس، كما أحضرت منذ منتصف الليلة الماضية، مواد البناء لإغلاق الثقب الذى أحدثه الشبان فى الجدار العازل.

وقال القيادى فى حركة فتح أنور بدر لوكالة الأناضول للأنباء "إن العشرات من الشبان ثقبوا الجدار ليلة أمس وواصلوا مواجهتهم مع الجيش حتى منتصف الليلة الماضية، حيث أصيب أكثر من 15 فلسطينيا بحالات اختناق فى البلدة".

وشهدت مدينة القدس الجمعة مظاهرات ومواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية أصيب فيها واعتقل العشرات، وذلك قبل يوم من الذكرى 13 لاندلاع انتفاضة الأقصى الثانية.

وقال شهود عيان إن كلا من باب العامود، والعيساوية، ورأس العامود، والحى الإسلامى، والجثمانية ومتحف روكفيلير، بالإضافة إلى أبو ديس، والعيزرية، والرام، بلدات ضواحى القدس شهدت مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تمكنت من اعتقال 12 فلسطينيا فى مظاهرات أمس، كما أصيب 4 إسرائيليين بجراح جراء إصابتهم بالحجارة.

إلى ذلك، أوضحت الإذاعة صباح اليوم أن القذيفة أطلقت ليل الجمعة السبت من قطاع غزة باتجاه أشكول دون وقوع إصابات أو أضرار. وأضافت أن سكان المنطقة سمعوا دوى انفجار وانطلاق صفارات الإنذار فى التجمعات السكانية فى المنطقة.