لافروف: قرار مجلس الأمن بشأن سوريا لا يسمح باللجوء للقوة

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم السبت، على أن قرار مجلس الأمن الدولى حول تدمير الأسلحة الكيماوية السورية لا يسمح باللجوء إلى استعمال القوة.

ونقلت وكالة أنباء ايتارتاس الروسية عن لافروف قوله أن القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائى باستعمال القوة، لكنه يؤكد على الاتفاق الروسى- الأمريكى الذى تم التوصل إليه فى جنيف.

وأشار لافروف إلى استعداد بلاده للمشاركة فى جميع مراحل العملية التى ستجرى فى سوريا كما ستعمل بشكل نشط ومباشر للتحضير لمؤتمر جنيف 2. وأضاف أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بتدمير السلاح الكيماوى سيعود بالنفع على المنطقة وسيدفع باتجاه خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل.

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