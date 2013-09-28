"مطلب وطن" الإسماعيلية: بنود الحملة تضمن "مدنية" الحاكم العسكرى

قالت ملاذ الحكيم منسق حملة "مطلب وطن" لاختيار الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، رئيسًا للبلاد، إن الحملة وضعت 6 بنود رئيسية فى الاستمارة التى تطالب السيسى رئيسًا للبلاد، لكل من تخوف من ديكتاتورية الحكم العسكرى.

وأشارت الحكيم فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء أمس الجمعة، إلى أن الحملة تضع بندين أو شرطين هامين، وهما عدم المساس بأية تظاهرة طالما حافظت على السلمية، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ويجبر كل من وقع على الاستمارة الفريق السيسى الالتزام بتنفيذ الـ6 بنود الرئيسية وأهمهم هذين البندين وبذلك تنهى حملة مطلب وطن كل هذا الضجيج حول التخوفات من الحكم العسكرى.

وأضافت "نجيب من خلال الحملة على تساؤل مهم، وهو لماذا الرئيس العسكرى فى ظل مناداتنا بدولة مدنية يحكمها رئيس مدنى؟ مبدئيًا جربنا الرئيس المدنى من خلال الدكتور محمد مرسى ولم نفلح بل والأصعب علينا تحول حلمنا بالدولة المدنية إلى كابوس حينما تم اتهامه بالتخابر.. إذًا فنحن واثقين بعد هذه التجربة المريرة بأن الرئيس المدنى شخص غير موثوق بوطنيته أو يقلقنا وضعه بالنسبة لشرف القسم الذى يعاهد الله والشعب على حفظه لكن أى شخص ينتمى للمؤسسة العسكرية تربى على ثلاث كلمات ويضعها نصب عينيه وتُغرَز فى داخله لتظهر وقت الحاجة وهى (الوطنية– الشرف– الصدق).. ولا يخرج من المؤسسة العسكرية سوى من آمن بالله ثم برفعة الوطن وشرف العسكرية، لذلك نادينا برئيس عسكرى ينادى بمدنية الدولة مثل الفريق أول عبد الفتاح السيسى".