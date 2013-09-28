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"سويس أون لاين" يقترح حلولا لإنهاء أزمة المرور بالمحافظة

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"سويس أون لاين" يقترح حلولا لإنهاء أزمة المرور بالمحافظة "سويس أون لاين" يقترح حلولا لإنهاء أزمة المرور بالمحافظة

تقدم فريق "سويس أون لاين" للتنمية المجتمعية بمقترح لإنهاء أزمة المرور بالسويس، وذلك ضمن مسابقة «غيّرها» برعاية الشركة المصرية لنقل البيانات «تى أى داتا»، وذلك فى مبادرة منها للمشاركة فى التغيير وخدمة المجتمع، من خلال أفكار ومشروعات قابلة للتنفيذ يمكنها أن تحل بعض المشكلات، وتساهم فى التنمية والتقدم.
> قال إسلام محمد على من فريق "سويس أون لاين" فى بيان إعلامى، إنهم قدموا بهذا المشروع ليخدم المجتمع المحلى والتغلب على الازدحام المرورى من خلال وضع كاميرات لتوضيح الحالة المرورية فى الشوارع ومن خلالها يتم بثها للمواطنين عبر الإنترنت والتنبؤ أيضا بالحالة المرورية عن طريق المحمول، فيقوم المواطن باتخاذ طرق بديلة لتجنب الأماكن المزدحمة.
> وأضاف البيان أنه تم اعتماد الفيديو الذى يوضح المشروع المقدم فى المسابقة كأول يتم الموافقة عليه من القائمين على المسابقة والتى يتم تقييمها من خلال «عدد المشاهدات للفيديو الذى يحمل المشروع على موقع اليوتيوب- وأيضا عدد مرات الإعجاب - وتقييم لجنة المسابقة»، لافتا إلى أن هذه النقاط لها نسب مختلفة موزعة عليها للتقييم لتبين مدى تأثير الفكرة، أو المبادرة فى المجتمع والابتكار فى تقديم الحلول لحل الأزمات.
> وتابع البيان: "أن الفائز خلال المسابقة سيحصل على 500 ألف جنيه لتنفيذ مشروعه من قبل إحدى الجمعيات الأهلية".

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مصر 365

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