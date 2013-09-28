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حملة تعريفية بالطب المنزلي في عرعر

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حملة تعريفية بالطب المنزلي في عرعر حملة تعريفية بالطب المنزلي في عرعر

 جزاع النماصي (رفحاء)

بدأت يوم الأربعاء الماضي الحملة التعريفية بخدمات إدارة الطب المنزلي المقدمة للمرضى في مدينة عرعر.وأوضح لـ«عكاظ» مدير إدارة الطب المنزلي بصحة منطقة الحدود الشمالية عيد النصر أن الحملة تضمنت 6 سيارات مخصصة لهذا البرنامج، بالإضافة إلى طاقم طبي متكامل، مشيرا إلى أن الحملة استهدفت المواطنين في المجمعات التجارية والأسواق والحدائق والميادين العامة في المدينة، إذ تم من خلال هذه الجولة التعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة الطب المنزلي والرعاية الصحية الشاملة للمريض في منزله والتعريف بكافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية والتوعوية التي تقدم من قبل فريق عمل مدرب في هذا المجال.ولفت إلى أنه تم إعطاء الجمهور نبذة تتضمن إحصائيات وأرقاما عن خدمات البرنامج وتم توزيع العديد من الكتيبات والمطويات على المواطنين واستقبال الاستفسارات والأسئلة حيال الخدمة المقدمة.وقال عيد إن الجولة تعكس الصورة الإيجابية لإدارة الطب المنزلي لدى المستفيدين من الخدمة العلاجية والتي وجدت تفاعلا كبيرا من المواطنين الذين تم الالتقاء بهم في الأماكن العامة وتعزيز الصورة النمطية الإيجابية للخدمات الصحية التي تقدمها صحة منطقة الحدود الشمالية.

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