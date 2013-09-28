افتتاح 3 مراكز صحية بسكاكا

عبدالعزيز المشـيطي (القريات)

افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ القطاع الصحي بسكاكا و3 مراكز صحية أمس الأول، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وحضور مدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم. وأقيم حفل تدشين المراكز بمركز الفيصلية جنوب سكاكا، وتمت إزاحة الستار عن المراكز الثلاثة وهي: مركز صحي الفيصلية بسكاكا، مركز صحي الوادي والبحيرات بدومة الجندل، ومركز صحي الرفيعة.وقال مدير عام الشؤون الصحية عبدالله المعلم إن هذه المراكز تأتي استكمالا لمنظومة مراكز الصحية بالجوف وفق استراتجية رسمتها وزارة الصحة لتطوير القطاع بالمنطقة وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين دون عناء ومشقة، مبينا أن مراكز الرعاية هي الخطوة الأولى لرعاية صحية جيدة، لذا يحرصون على زيادة عددها ودعمها بالطواقم الطبية والفنية لمتابعة المرضى عن قرب.ولفت المعلم الانتباه إلى أنه بالرغم من أن المباني مستأجرة إلا أنها جهزت بمعدات حديثة، مشيرا إلى أنه يتم تدريجيا الحصول على مباني تكون ملكا لهذه المراكز بدلا من الإيجار وفق برنامج خادم الحرمين الشريفين لإحلال المباني المستأجرة، حيث يبلغ مجموعها 53 مركزا بمنطقة الجوف، وقد تم مؤخراً ترسية إنشاء سبعة مراكز صحية جديدة، شاكرا أمير المنطقة ووزير الصحة ووكيل الإمارة على لدعمهم المستمر لهم.من جانبه، أكد وكيل إمارة الجوف أن المواطن ينعم في هذا العهد الزاهر بخدمات صحية متطورة ومتخصصة وفق اهتمامات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده اللذان يوليان هذا الجانب جل اهتمامهما، لافتا إلى أن منطقة الجوف حظيت بدعم كبير في قطاع الصحة من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المتقدمة، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير المنطقة واهتمام من وزير الصحة لتلبية احتياجات المنطقة للخدمات الصحية، متطلعا إلى إنشاء المزيد من المباني للمراكز الصحية.