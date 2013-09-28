مدير جامعة حائل يناقش المواضيع المشتركة مع الشؤون الاجتماعية

عقدت جامعة حائل يوم الخميس الماضي اللقاء الدوري لقيادات الجامعة، بحضور مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ووكلائها وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.وأوضح البراهيم في بداية اللقاء أن الهدف من اللقاء هو التطوير المستمر لآليات العمل داخل الجامعة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات الذين يعدون المنتج الأهم والمخرج الأبرز لقياس أداء الجامعة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تسعى لتنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتجديد روح العمل وتحقيق الإنجازات المأمولة لفريق العمل.وكشف أن الجامعة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات لتشجيع العمل التطوعي بين الطلاب، مشددا على أن الجانب الأكاديمي هو الأصل في العمل الجامعي وأن تجديد وتطوير آلياته مطلب مستمر. وأفاد الدكتور البراهيم خلال اللقاء أن شعار «الطالب أولا» لن يكون شعارا شكليا وأن العمل به بدأ منذ أطلاقته حيث تم إنشاء إدارة خاصة للخريجين مهمتها الأساسية تسويق مخرجات الجامعة في سوق العمل، مؤكدا التزام الجامعة برفع قيمة مخرجاتها من الطلاب والطالبات إلى أعلى مستوى من مستويات الجودة في سوق العمل.من جهة أخرى، استقبل مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم البراهيم بمكتبه مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة سالم بن عبدالكريم السبهان ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة سعد بن صعب التميمي، بحضور عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو.وتم خلال الاستقبال مناقشة المواضيع المشتركة بين الجامعة والشؤون الاجتماعية وسبل التعاون لخدمة المجتمع، فيما تطرق مدير الجامعة إلى منظومة العمل الخيري والاجتماعي التي تشرف عليها الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، مشيرا إلى حاجة ذلك العمل إلى تنظيم مبني على أسس علمية واضحة تضمن سير عمل تلك المنظومة وفق ما أنشئت له.وطالب البراهيم بضرورة إلزام العاملين في تلك المنظومة بسلسلة برامج تدريبية من قبل المختصين في الجامعات من أجل بناء قدرات العاملين والمتطوعين وإيجاد قاعدة بيانات مهمة حول كيفية عملهم ودورهم للعمل في النشاطات الإنسانية، مشيرا إلى دور الشباب في ممارسة الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع، لافتا إلى أن عددا من طلاب وطالبات الجامعة قد انخرطوا في أعمال تطوعية موجهة للمجتمع عززت من مشاركتهم في الحياة المجتمعية واتخاذ القرار.من جهته، استعرض مدير عام الشؤون الاجتماعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة الأنشطة التي أقامتها الشؤون الاجتماعية التي وجهت للمجتمع، مشيرين إلى نجاح تلك البرامج، مبديين تطلع جهاتهما للتعاون المشترك مع الجامعة لتنظيم تلك البرامج وتدريب العاملين من خلال عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة.