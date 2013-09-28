القحطاني يوجه جميع بلديات الجوف بتكثيف مراقبتها الصحية على طرق الحجاج

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لتقديم أفضل الخدمات وأيسرها لضيوف الرحمن المارين بمدن ومحافظات المنطقة، وضعت أمانة منطقة الجوف خطة رقابية مكثفة لمتابعة محطات الوقود والمحلات المجاورة لها والمطاعم والمطابخ ومراكز التموينات الغذائية والاستراحات الواقعة على طرق الحجاج العامة والسريعة التي ترتبط بمنطقة الجوف لضبط أي تجاوزات للنظافة والاشتراطات الصحية أو مخالفات قد تمس صحة المستهلك، ضمن جهود الأمانة الرقابية لموسم حج العام الحالي.ووجه أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني جميع بلديات المنطقة بضرورة تكثيف جهودها الرقابية خاصة التي تخدم مواقع مهمة على طرق الحج، إنفاذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، ومنع أي تجاوزات وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحدها الأقصى على المخالفين حفاظا على الصحة العامة وسلامه ضيوف الرحمن. وأوضح لــ «عكاظ» وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس ناصر الشطير أن أمين المنطقة المهندس عجب القحطاني وجه جميع بلديات المنطقة بضرورة العمل المكثف لموسم الحج الحالي لمراقبة المطاعم والأسواق، وأضاف أن فرق عمل مختصة بأمانة الجوف وبلديتها شرعت في تنفيذ خطة الحج الموسمية ومتابعة المختصين والمراقبين الصحيين، لمراقبة ومتابعة الأسواق والمطاعم الواقعة على طريق حجاج بيت الله الحرام والقادمين عبر منفذ الحديثة التابع للمنطقة وعن طريق منفذ جديدة عرعر خلال مرورهم بمنطقة الجوف.