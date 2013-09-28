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فريق من التربية يشرف على تسلم مشاريع تعليمية بتبوك

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فريق من التربية يشرف على تسلم مشاريع تعليمية بتبوك فريق من التربية يشرف على تسلم مشاريع تعليمية بتبوك

 نادر العنزي (تبوك)

أشرف فريق هندسي من وكالة المباني بوزارة التربية والتعليم اليوم على جاهزية المشروعات المدرسية الجديدة التي تم استلامها في مدينة تبوك، وشملت مبنى معهد التربية الفكرية، ومبنى ثانوية ابن العميد، ومتوسطة وثانوية البنات بقرية الرس بمحافظة الوجه، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (18) مليون ريال.وسيتم خلال الأسبوع الجاري استلام ثلاثة مشاريع تعليمية أخرى تتضمن مجمع العسافية للبنين بتيماء، ومتوسطة وثانوية الجديد للبنات بالجهراء، ومجمع الظلفة للبنين.وأوضح رئيس لجنة الاستلام الابتدائية بوزارة التربية المهندس حسن بن محمد الجمل أن المشروعين هما امتداد للمشاريع التعليمية القائمة أو التي تم استلامها في جميع مناطق ومدن ومحافظات وقرى المملكة ضمن خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة واستبدالها بمباني حكومية ذات مواصفات وتصاميم حديثة.وبين المهندس الجمل أن مشروع مبنى التربية الفكرية أقيم على مساحة 514 م، ويستوعب 420 طالبا و12 فصلا دراسيا بقيمة إجمالية تقدر بأربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال فيما تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع مبنى ثانوية ابن العميد أكثر من عشرة ملايين وأربعمائة ألف ريال بمساحة 2400 م تحتوي على 17 فصلا دراسيا وأربعة معامل مجهزة ومكتبة وصالة رياضية وملعب، مبينا أنه تم اختيار موقعي هذين المشروعين بناء على معطيات فنية محددة يأتي في مقدمتها الأراضي المتاحة والاحتياج الفعلي والمستقبلي والكثافة السكانية.ورافق اللجنة خلال تسليم المشاريع الجديدة مدير إدارة المشروعات بتعليم تبوك عبدالرحمن الرشيدي.

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