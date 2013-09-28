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140 ألف شخص زاروا سوق عكاظ

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140 ألف شخص زاروا سوق عكاظ 140 ألف شخص زاروا سوق عكاظ

 عبدالكريم الذيابي (الطائف)

بلغ إجمالي زوار سوق عكاظ لهذا العام، نحو 140 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.وأشار لـ«عكاظ» مصدر مسؤول ان الاحصائية الخاضعة لتقييم مركز «ماس» المسؤول عن احصائيات هيئة السياحة والآثار، سلم الاحصائية للهيئة اول امس كإحصائية نهائية بلغت 140 ألف زائر بعد اكتمال اعمال الاحصاء. ولفت المصدر إلى ان 400 استبانة وزعت على العديد من الزوار لمعرفة آرائهم، كان من بينها المطالبة بتوسعة السوق ليضم الاعداد الكبيرة من الزوار والسياح. وقال المصدر إنه يجري تدقيق كافة الاستبانات ومعرفة ابرز ما لامس رضا الزائرين والوقوف على السلبيات، مشيرا إلى أن آلية الاحصاء اعتمدت على تنفيذ 35 عملية احصاء يومية كل ربع ساعة تنطلق من ثلاثة مواقع وهي بوابة السوق الرئيسية الشمالية والبوابة الجنوبية وعند مدخل جادة سوق «عكاظ». وكانت فعاليات سوق «عكاظ» هذا العام انطلقت في الرابع من شهر ذي القعدة الجاري واستمرت حتى الاحد الماضي. يذكر ان احصائية العام الماضي بحسب التصريحات بلغ عدد الزوار نحو 260 ألف زائر وأشير إلى أنهم أنفقوا 21 مليون ريال.

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