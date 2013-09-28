نفاد كميات المواد يؤخر سفلتة «المروج»

ماجد النفيعي (الطائف)

أرجعت الشركة المنفذة لمشروع سفلتة مخطط المروج في حي القيم الأسفل في محافظة الطائف، سبب التأخير في سفلتة شوارع الحي إلى نفاد كميات السفلتة وموادها، مبينة أنها رفعت بذلك إلى أمانة الطائف، فيما لا يزال سكان الحي ينتظرون عجلة التطور بفارغ الصبر بعد مضي أكثر من عشر سنوات على غياب الخدمات غائبة.وأوضح لـ«عكاظ» كل من مخلد الجعيد وعايض بن حزام الحارثي، أنه في وقت سابق تقدم أهالي مخطط حي المروج بالطائف الواقع في القيم الأعلى والمعتمد من إدارة تخطيط المدن برقم (774) وتاريخ 23/4/1420هـ بشكوى خطابية إلى أمانة الطائف، وبينوا أن الحي يتوسط النطاق العمراني من جميع الاتجاهات ويفتقر لأدنى مقومات البناء والسكن، مشيرين إلى أنهم استبشروا خيرا خلال الأسابيع الماضية عندما تمت سفلتة الشارع الرئيسي بالحي، إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل بعد أن توقفت الشركة عن الإكمال ولا يعلمون ما السبب الذي جعل المعدات تقف عن العمل وإكمال سفلتة الشوارع الداخلية.وأشار الأهالي إلى أن المخطط بهذه الطريق أصبح لقمة سائغة يحاول أن يستغلها هوامير العشوائيات من خلال التعدي على بعض أراضي المخطط وبيعها في السوق السوداء بأسعار مغرية بعيدا عن أنظار ملاكها الأصليين، الذين يبيعون أملاك غيرهم من الأراضي بأسعار مغرية، مبينين أنهم لا يزالون يسيطرون ويمارسون بناء الأحواش منذ أكثر من سنة، باستخدام حجج وهمية، متسائلين في الوقت ذاته عن غياب فرق المتابعة بالأمانة لمثل هذه التصرفات التي قد تخلق مشكلات للحي وتتسبب في عشوائية المخطط ومن ثم تأخير وصول الخدمات على جميع السكان النظاميين.من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» مصدر في الشركة المنفذة لمشروع سفلتة حي المروج بالطائف، أن الشركة قامت بسفلتة الشارع الرئيسي بالحي، مضيفا بأنه وأثناء البدء في الشوارع الداخلية نفذت الكميات وتم الرفع لأمانة الطائف حيال هذا الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إكمال المشروع عندما يأتي التعميد بذلك من الأمانة.