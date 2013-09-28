اعتماد أسرة إضافية يقضي على تكدس المرضى والمراجعين

رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين .. محافظ القنفذة:

محسن الحازمي (القنفذة)

رفع محافظ القنفذة فضا البقمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني وأمير منطقة مكة على اهتمامهم الدائم وغير المستغرب بمحافظة القنفذة كغيرها من محافظات المملكة.جاء ذلك في حديثه لـ«عكاظ» عن القرارات الأخيرة التي صدرت من المقام السامي الكريم باعتماد 700 سرير للمرضى بمحافظة القنفذة تتمثل في 200 سرير كمستشفى مستقل للنساء والولادة والأطفال و 500 سرير كمستشفى يحتوي على جميع التخصصات الطبية التي توجد في كبرى المستشفيات، إضافة لـ 150سريرا مقسمة على مستشفى شمال القنفذة بمركز المظيلف وجنوب القنفذة جنوب مركز القوز، إضافة لمستشفى القنفذة العام والوحيد منذ 30 عاما.وأكد المحافظ في حديثه لـ«عكاظ» أن هذه المستشفيات ستقضي على الكثافة الضخمة للمرضى والمراجعين، مبينا أنه وإلى جانب ذلك تم مؤخرا افتتاح مستشفى ثريبان شرق المحافظة.ورفع البقمي شكره وتقديره لولاة الأمر نيابة عن سكان وأهالي المحافظة ومسؤولي الصحة بها.