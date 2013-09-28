طالبات الابتدائية الـ47 يبدعن في أوبريت «الوطن والملك»

سهى العرابي (الطائف)

قدم عدد من طالبات المدرسة 47 الابتدائية لوحات تشكيلية إبداعية عبرن من خلالها عن مدى فرحتهن بالوطن، معربات عن مدى ما يحملنه من ولاء وحب في احتفالية ثقافية وطنية أقيمت مساء أول أمس الأربعاء بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف.وشارك أكثر من 20 مبدعا ومبدعة من مختلف الشرائح في أمسية وطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، حيث شهد اللقاء الذي حضره عدد من المثقفين والمثقفات بمناسبة الذكرى 83 على توحيد وتأسيس المملكة، عديد الفعاليات منها فقرة من القصائد شعرية التي شارك فيها جمع من أعضاء النادي وضيوفه من الجانبين، كما قدم عدد من طالبات المراحل الابتدائية 47 أوبريتا عن الوطن والملك كما شاركوا في الاحتفال بعبارات وخواطر عن اليوم الوطني.وشارك كذلك عدد من الشعراء والشاعرات بإلقاء قصائد شعرية عبرت عن هذه المناسبة الوطنية وعميق تأصيلها في نفوس النشء. حيث شهد الاحتفال عدد من طالبات بعض المدارس الابتدائية وعدد من الأطفال والطلاب والتربويات.وتداخل عدد من حضور الأمسية بكلمات وطنية ومشاركات متنوعة كان أبرزها مشاركة لمساعد مدير عام التربية والتعليم سابقا فهد بن سعد الثبيتي وكذلك مداخلة لرئيس النادي الأدبي عطا الله الجعيد.