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حملة «رتاج» السابعة تعزز من دور عمد الأحياء

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حملة «رتاج» السابعة تعزز من دور عمد الأحياء حملة «رتاج» السابعة تعزز من دور عمد الأحياء

 محمد الزهراني (الطائف)

عززت حملة «رتاج» السابعة التي تنفذها جمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف خطتها التوعوية لتعزيز القيم والأخلاق، بدورة تدريبية تحت عنوان (القوي الأمين)، لتأهيل أكثر (30) عمدة في أحياء المحافظة.واستهدفت الدورة التدريبية التي نظمت على مدى ثلاثة أيام، أساليب الإدارة الحديثة المعمول بها في النظم الإدارية الدولية، وتعزيز دور العمد وتأهيلهم للقيام بدورهم الحضاري والريادي الذي كانوا يمارسونه في السابق مع الأخذ بتقنيات وتطورات العصر الحديث.وأوضحت جمعية مراكز الأحياء بالطائف أن الحملة وضعت في تصورها التطوعي مساندة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، التي تعد شريكا استراتيجيا لها.

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