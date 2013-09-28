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«تعليم الكبار» يفتتح ثانوية ليلية بالعرضيات

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«تعليم الكبار» يفتتح ثانوية ليلية بالعرضيات «تعليم الكبار» يفتتح ثانوية ليلية بالعرضيات

 إبراهيم المتحمي (القنفذة)

أعلن رئيس قسم تعليم الكبار بمحافظة القنفذة احمد العبدلي، عن افتتاح ثانوية ليلية بالعرضيات شرق القنفذة 170كم للراغبين من كبار السن والموظفين في إكمال تعليمهم الليلي بمحافظة العرضية، وانهاء معاناة الكبار من الذهاب الى الثانويات البعيدة والتي تبعد مسافة 200 كم ذهابا وايابا.وأوضح العبدلي، أنه تم افتتاح متوسطة ليلية بمركز حلي جنوبا 80 كم، كما تم افتتاح ابتدائية ليلية بعاجة بلومة بمحافظة القنفذة شمالا 20 كم ، مشيرا إلى ان ادارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة تسعى دائما وابدا الى توفير التعليم لجميع المراحل للكبار في جميع ارجاء المحافظة والمراكز التابعة لها.من جهة اخرى، رفع كل من هزاع شداد وغازي سويد ومرضي سهيل ومحمد خضران، شكرهم وتقديرهم الى سمو وزير التربية والتعليم والى مدير التربية والتعليم بمحافظة القنفذة والى رئيس قسم تعليم الكبار على الموافقة على افتتاح ثانوية بالعرضيات وانهاء معاناتهم من الترحال من اجل الحصول على الشهادة الثانوية لمن أراد إكمال تعليمه الثانوي من الكبار.

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