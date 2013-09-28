محافظ الخرمة يدشن معرض التربية لليوم الوطني

محمد علي السبيعي (الخرمة)

دشن محافظ محافظة الخرمة خالد بن عبدالله الشريف، معرض التربية والتعليم لليوم الوطني والذي اقيم مساء امس بالمدرسة المتوسطة الاولى للبنات.وقص المحافظ الشريط إذاناً بافتتاح المعرض، عقب ذلك تجول في المعرض ووقف على إبداعات المعلمات والطالبات، حيث تمت المشاركة من جميع مدارس المحافظة، ثم شاهد المحافظ عرضا مرئيا رائعا عن اليوم الوطني، فيما دون المحافظ كلمة في سجل الزيارات الخاص بالمعرض المقام.من جهته أعرب محافظ الخرمة عن سعادته بمشاركة كافة مدارس المحافظة في هذا المعرض المقام والمصاحب لاحتفال المملكة باليوم الوطني الثالث والثمانين، مبدياً ارتياحه لما شاهده من ابداع جير لحب الوطن وتمثل في اظهار المعرض بأبهى حلله في يوم الوطن.من جانبه شكر عبدالعزيز عبدالرحمن الحجي مدير مكتب التربية والتعليم بالخرمة المعلمات والطالبات ومنسوبات مكتب التربية للدور الفعال في حب الوطن والذي ترجمته اعمالهن التي ابدعن من خلالها، مبيناً بأن تلك الجهود اوضحت أن حب الوطن متأصل في الصغار قبل الكبار، وأضاف «وماتم في هذا اليوم ما هو الا امتداد لتسطير جزء من ذاكرة الوطن تمثلت في هذا العمل المصغر والذي شوهد للابداع فيه شموخ كيف لا وهو عن وطن التوحيد».