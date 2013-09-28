حملة موسعة لتطعيم الطلاب للوقاية من الأمراض الوبائية بدمياط

قال محافظ دمياط اللواء محمد عبد اللطيف منصور، إن خطة التطعيم الوقائى بدأ تنفيذها بمدارس المحافظة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد لحماية الطلاب من الأمراض الوبائية.

وأشار منصور فى تصريحات أمس الجمعة إلى أن مديرية الصحة تقوم بتنفيذ الحملة فى جميع مدارس المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ خطة التطعيم وفقا لخطة إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بدمياط؛ حتى تتحقق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذه الخطة.

من جانبه، أكد الدكتور حمدى حواس وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه يتم التطعيم بطعم السحائى الثنائى للصف الأول برياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى، والأول الإعدادى والأول الثانوى، كما يتم التطعيم بالطعم الثنائى الدفتريا والتيتانوس للصف الثانى الابتدائى والرابع الابتدائى.