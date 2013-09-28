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نقيب التمريض: تشكيل لجنة لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظات

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نقيب التمريض: تشكيل لجنة لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظات نقيب التمريض: تشكيل لجنة لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظات

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان قررت تشكيل لجنة من 16 قيادة من رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة؛ لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظات.

وأضافت نقيب التمريض فى تصريحات صحفية أمس أن الفريق سيجوب المحافظات لتقييم الوضع الصحى للخدمات والمنشآت الطبية التابعة للوزارة على أن يتم إعداد تقرير يتم لرفعه للوزيرة لإعداد خطة لتلافى المشاكل الصحية بالمحافظات.

وأوضحت محمود أن الفريق سيزور خلال الفترة المقبلة محافظات البحر الأحمر، وأسوان، والوادى الجديد، ومطروح؛ لإعداد تقارير مفصلة عن مستوى الخدمات الصحية بهذه المحافظات.
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