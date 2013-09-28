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"الثوم والخروع والزيتون" لإنبات الشعر بالأماكن الخالية والحواجب

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"الثوم والخروع والزيتون" لإنبات الشعر بالأماكن الخالية والحواجب "الثوم والخروع والزيتون" لإنبات الشعر بالأماكن الخالية والحواجب

الشعر الخفيف فى مناطق معينة من الجسم هو مشكلة تؤرق الجميع، من منا لم يعان يوما من حواجب خفيفة الشعر، قليلة الكثافة، من منا لم يعان يوما من شعر رأس خفيف أو شعر رأس تعرض فجأه للضعف والتساقط، فأصبح يتساقط بالتدريج وبسرعة، ولذا حلول هذه المشكلات ضرورية للغاية.

الدكتور أيمن محمد أخصائى أمراض الجلدية يؤكد أن الشعر الخفيف هو مشكلة مرضية ونفسية لكثير من المرضى به، فهناك من يعانى من شعر رأس خفيف ومتساقط وحواجب خفيفة وشعر صدر لدى الرجال خفيف، وغيرها من الأماكن المرغوب فيها الشعر بكثرة، وكذلك تعانى الكثير من السيدات فجأة من مشكلة تساقط الشعر التى تباغتهن كثيرا بعد الولادة والحمل أو بعد أزمة نفسية طاحنة.

وحل هذه المسألة يكمن فى الثوم وبعض الزيوت المساعدة له، والتى تعمل على إنبات الشعر بقوة فى أمان عديدة وبغزارة شديدة، والثوم إذا ما قام الشخص بقطع الفص نصفين ودعك المكان المراد ظهور الشعر به بنصف بشكل منتظم، ولفترة طويلة من الوقت، كان ذلك سببا فى إنبات الشعر الذى لا ينبت؛ لأن للثوم قدرة على إظهار الشعر من الجذور، وكذلك إذا وضع بعض الثوم على نفس المكان وزيت الخروع على الحواجب وزيت الزيتون على الشعر بعد فركه بالثوم، يعمل ذلك على إنبات الشعر فى هذه الأماكن خلال شهر واحد.

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مصر 365