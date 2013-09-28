فريق "سويس أون لاين" يشارك بمسابقة لحل أزمة المرور بالمحافظة

شارك فريق "سويس أون لاين" للتنمية المجتمعية فى مسابقة "غيّرها" برعاية الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا"، وذلك فى مبادرة منها للمشاركة فى التغيير وخدمة المجتمع، من خلال أفكار ومشروعات قابلة للتنفيذ يمكنها أن تحل بعض المشكلات، وتساهم فى التنمية والتقدم.

وقال إسلام محمد على، أحد أعضاء فريق "سويس أون لاين" فى بيانٍ إعلامى، إنهم قدموا هذا المشروع ليخدم المجتمع المحلى والتغلب على الازدحام المرورى من خلال وضع كاميرات لتوضيح الحالة المرورية فى الشوارع، ومن خلالها يتم بثها للمواطنين عبر الإنترنت والتنبؤ أيضًا بالحالة المرورية عن طريق المحمول، فيقوم المواطن باتخاذ طرق بديلة لتجنب الأماكن المزدحمة.

وأضاف البيان أنه تم اعتماد الفيديو الذى يوضح المشروع المُقَدَّم فى المسابقة كأول فيديو يتم الموافقة عليه من القائمين على المسابقة، والتى يتم تقييمها من خلال عدد المشاهدات على موقع اليوتيوب، وأيضا عدد مرات الإعجاب بالفيديو، وتقييم لجنة المسابقة، وهذه النقاط لها نِسَب مختلفة موزعة عليها للتقييم لتبين مدى تأثير الفكرة أو المبادرة فى المجتمع والابتكار فى تقديم الحلول لحل الأزمات.

وتابع البيان، أن شركة "تى إى داتا" رصدت للفريق الفائز ميزانية قدرها 500 ألف جنيه، لتنفيذ مشروعه من قِبَل إحدى الجمعيات الأهلية.

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