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حركة "حلم بلدنا" بالشرقية تطالب بتمكين الشباب لخدمة المحافظة

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حركة "حلم بلدنا" بالشرقية تطالب بتمكين الشباب لخدمة المحافظة حركة "حلم بلدنا" بالشرقية تطالب بتمكين الشباب لخدمة المحافظة

أعرب أحمد مدكور، المتحدث الإعلامى باسم حركة "حلم بلدنا" بمحافظة الشرقية، عن تفاؤل الحركة بتولى الدكتور سعيد عبد العزيز منصب محافظ الشرقية.

وأعلن مدكور أن الحركة ستمد يد العون لمساعدة المحافظ الجديد، الدكتور سعيد عبد العزيز، ونائبه، اللواء سيد سيدهم، لتنمية وتطوير المحافظة، وأن الحركة بصدد تقديم بعض المقترحات لتفعيلها على أرض الواقع بالمحافظة، لما يستحقه المجتمع الشرقاوى من تطوير فى أداء المحافظة، لو ضعها على الخريطة السياحية.

وطالب المتحدث باسم الحركة المحافظ الجديد العمل على حل مشكلة المعاقين بالمحافظة، ووضع هذا الملف ضمن أولوياته وتمكين الشباب للعمل وخدمة المحافظة فى شتى المجالات.

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مصر 365