ارتفاع صادرات النفط الليبى بعد استئناف الإنتاج فى غرب البلاد

قال مسئول كبير بقطاع النفط الليبى، أمس الجمعة، إن صادرات بلاده من الخام ارتفعت إلى أكثر من 580 ألف برميل يوميا بعد إعادة فتح الحقول الغربية هذا الشهر، ولكن بعض المحتجين ما زالوا يغلقون منشآت تصدير النفط فى الشرق.

وقال بلقاسم شنقير، المسئول بالمؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، إن متوسط إنتاج بلاده من النفط يبلغ حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا أو ما يعادل أكثر من 40% من إنتاجها قبل الحرب، والذى بلغ 1.6 مليون برميل يوميا.

وتسببت بعض الإضرابات والميليشيات والنشطاء السياسيين فى تعطيل معظم حقول النفط والموانئ فى ليبيا منذ نهاية يوليو، وكافحت قوات الجيش والشرطة للتعامل مع المحتجين المسلحين.

واتخذت ليبيا أولى خطواتها نحو استئناف الإنتاج فى غرب البلاد فى منتصف سبتمبر، بعد التوصل إلى اتفاق مع بعض الجماعات المحلية لتبسط سيطرتها على مرفأى التصدير مليتة والزاوية يوم 17 من سبتمبر.

غير أن شنقير قال، إن هناك منشآت نفطية فى الشرق ومن بينها ميناء السدرة وميناء رأس لانوف الكبيران ما زالت مغلقة فى الوقت الحالى.

وكان عضو فى لجنة الطاقة بالبرلمان الليبى أبلغ رويترز فى وقت سابق هذا الأسبوع أن هناك بوادر على التقدم فى المحادثات الجارية بأقصى الشرق لإعادة فتح ميناء مرسى الحريقة النفطى قريبا