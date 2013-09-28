حملة على محلات الأمن والسلامة في بيشة

عبدالعزيز معافا (ضمد)

قامت فرقة من الدفاع المدني بمحافظة بيش بحملة تفتيشية كاملة على أصحاب محلات بيع أدوات الأمن والسلامة في بيش للتأكد من صلاحيتها وتواريخها ومدى فعاليتها والتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة في هذه المحلات.وذكر مدير الإدارة المقدم هادي يحيى الكليبي أن الحملة التي أشرف عليها مدير عمليات بيش الرائد مصلح بن سالم الشمراني الهدف منها الوقوف على هذه الأدوات وصلاحيتها والتأكد من تشغيلها أثناء استعمالها، مضيفا أن الحملات لا تقتصر على محلات بيع أدوات الأمن والسلامة بل تشمل المحلات التجارية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات وتدابير الأمن والسلامة.