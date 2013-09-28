الوبائية تهدد قرى الصفا والمخرف ووادي القاط بالعيدابي

محمد مكي (صبيا)

يعاني أهالي قرى الصفا والمخرف ووادي القاط التابعة لمركز بلغازي بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان من تراكم النفايات بالممرات والطرق مما يهدد بنشر الأمراض الوبائية بسبب تكاثر البعوض والحشرات بجوار أكوام النفايات التي باتت مرتعا لها.وأبدى جابر بن يحيى الغزواني أحد سكان تلك القرى أسفه من تجاهل بلدية العيدابي لقراهم رغم مراجعتهم المتكررة وإبلاغهم عدة مرات ولكن بدون أي تجاوب، واصفا تجمع النفايات بالحالة المأساوية التي تعيشها قراهم، ناهيك عن الأخطار الصحية التي تهددهم بسبب تراكمها.وأضاف: إن النفايات باتت منظرا مألوفا بقراهم وذلك بسبب تراكمها دون أي حراك من شركة النظافة المتعاقدة مع بلدية العيدابي مما يثبت ضعف رقابة البلدية تجاه الشركة.وناشد السكان، أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني بالنظر في وضع قراهم ووضع الحلول العاجلة تجاهها واتخاذ التدابير اللازمة تجاه الشركة وتقاعسها عن أداء عملها.من جانبها حاولت «عكاظ» التواصل مع المسؤولين في أمانة جازان للتعليق على الموضوع ولكن دون جدوى.