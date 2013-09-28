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77 تربوية في ورش تدريبية بتعليم جازان

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77 تربوية في ورش تدريبية بتعليم جازان 77 تربوية في ورش تدريبية بتعليم جازان

 خالد شريفي (جازان)

نفذت وحدة تطوير مدارس جازان ورشة تدريبية تحت عنوان (نتعلم معا، نخطط معا، ننفذ معا) قدمتها مشرفة التخطيط عبير محمد العمير بمقر إدارة لتدريب التربوي بجازان هدفت إلى شرح طريقة تعبئة نموذج متابعة الخطة التشغيلية، البرامج والمشروعات ــ تطبيق عملي على نماذج توجيهات عامة لمديرات مدارس تطوير، كما استهدفت الورشة 18 مديرة من مديرات مدارس التطوير.من جهة ثانية، نفذت إدارة التخطيط والتطوير بتعليم جازان ورشة تدريبية (أساليب التقويم في نظام المقررات) نفذتها مشرفة الجودة منسقة نظام المقررات وردة علي بركات بمقر ثانوية البديع والقرفي المطبقة هذا العام لنظام المقررات وكان عدد الحاضرات 23 معلمة ومديرة مدرسة.ومن جانب آخر، نفذت مديرة الابتدائية الأولى بجازان سلمى شباج برنامجا تدريبيا بعنوان آلية تنفيذ مشروع فينا خير بمقر المدرسة حضرته 36 مديرة ومنسقة للمشروع في عدد من مدارس المنطقة والمحافظات التابعة لها وقد هدف البرنامج إلى توضيح آلية تنفيذ البرنامج للمدارس التي سوف يتم تطبيق المشروع بها لهذا العام وقد تخلل البرنامج عرض لتجربة ناجحة قدمته مديرة الابتدائية السابعة بأبي عريش نوال البدري والتي كانت مدرستها ضمن المدارس الحاصلة على جائزة المشروع على مستوى المملكة في العام المنصرم.

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