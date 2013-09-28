«الرضاعة الطبيعية» بــ«طبية الملك سعود»

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

دشن بمدينة الملك سعود الطبية برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية تحت شعار «القرب من الأمهات» الذي نظمه مستشفى النساء والولادة بالمدينة بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. وأكد مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور طارق الخويطر أن المدينة تحرص على تفعيل جميع البرامج التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع. من جانبه بين رئيس لجنة الرضاعة الطبيعية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور حيدر الصميلي أن العالم يحتفل سنويا بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية من أجل تسليط الضوء على أهميتها وضرورة دعمها وما هي الآثار المترتبة عليها، مشيرا إلى أن احتفاء المدينة هذا العام مختلف، حيث يأتي بعد الاحتفاظ بلقب مستشفى صديق الطفل. وبدورها رحبت مديرة إدارة التوعية الصحية بالمدينة الدكتورة ليلى السعيد بالحضور شارحة المعنى العام لشعار الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية «القرب من الأمهات»، مؤكدة أن الأم هي المصدر الغذائي الأول للطفل لاكتساب المهارات والنمو السليم.