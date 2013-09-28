انطلاق المرحلة الأولى لوحدات القطيف السكنية بالقطيف

عكاظ (الدمام)

بدأت وزارة الإسكان يوم الخميس الماضي في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء وحدات سكنية بمحافظة القطيف بجوار مشروع الإسكان الكائن غرب بلدة الجش بالقرب من الطريق السريع الدمام – الجبيل، ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع آخر يقع بمنطقة البدراني غرب الجش، حيث سيتم تطوير 535 قطعة أرض بالبدراني بمساحات 1.1 مليون متر مربع لبناء 895 وحدة سكنية.وتمثلت في عملية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية، قيام المقاول المنفذ في استقدام الآليات والمكاتب المتنقلة بهدف نصبها بقرب الموقع المجاور لإسكان الجش، حيث سيباشر العمل فور استكمال جميع التجهيزات اللازمة واكتمال العمالة التي ستقوم بإطلاق ورشة العمل.