أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جمعية مكافحة السرطان تطلق حملة «فحصك الآن يعني الأمان»

Google+ Print
جمعية مكافحة السرطان تطلق حملة «فحصك الآن يعني الأمان» جمعية مكافحة السرطان تطلق حملة «فحصك الآن يعني الأمان»

 فارس الرشيدي (حفرالباطن)

أطلقت الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان حملتها الوطنية حول سرطان الثدي تحت شعار «لا تحتاري.. فحصك الآن يعني الأمان»، بهدف زيادة معدلات الفحص المبكر.وأكد رئيس الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو، أن الجمعية قامت بتنفيذ الحملة ضمن أجندة التوعية بهذا المرض الذي أصبح يشكل انتشارا عاليا بين السيدات في المملكة، مبينا أنها قامت بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع العديد من المراكز الصحية والمستشفيات والجامعات بما في ذلك توفير أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في عيادات كشف متنقلة مزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية يعمل بها كوادر من ذوي الاختصاص.وقال العمرو إن هذه العيادات ستمكن الجمعية من الوصول إلى أعداد كبيرة من أفراد المجتمع في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن نجاح تجربة إنشاء الجمعية لأول مركز كشف مبكر عن السرطان في المملكة كان دافعا لبذل المزيد والتوسع سواء بإنشاء مراكز الكشف المبكر أو عيادات متنقلة.وأكد أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يساعد بإذن الله في الشفاء من المرض بنسبة تصل إلى 97%، موضحا أن خطورة المرض تكمن في عدم اكتشاف الإصابة به إلا في مراحل متقدمة مما يضعف نسبة الشفاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً