جمعية مكافحة السرطان تطلق حملة «فحصك الآن يعني الأمان»

فارس الرشيدي (حفرالباطن)
أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان حملتها الوطنية حول سرطان الثدي تحت شعار «لا تحتاري.. فحصك الآن يعني الأمان»، بهدف زيادة معدلات الفحص المبكر.وأكد رئيس الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو، أن الجمعية قامت بتنفيذ الحملة ضمن أجندة التوعية بهذا المرض الذي أصبح يشكل انتشارا عاليا بين السيدات في المملكة، مبينا أنها قامت بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع العديد من المراكز الصحية والمستشفيات والجامعات بما في ذلك توفير أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في عيادات كشف متنقلة مزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية يعمل بها كوادر من ذوي الاختصاص.وقال العمرو إن هذه العيادات ستمكن الجمعية من الوصول إلى أعداد كبيرة من أفراد المجتمع في أماكن تواجدهم، مشيرا إلى أن نجاح تجربة إنشاء الجمعية لأول مركز كشف مبكر عن السرطان في المملكة كان دافعا لبذل المزيد والتوسع سواء بإنشاء مراكز الكشف المبكر أو عيادات متنقلة.وأكد أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يساعد بإذن الله في الشفاء من المرض بنسبة تصل إلى 97%، موضحا أن خطورة المرض تكمن في عدم اكتشاف الإصابة به إلا في مراحل متقدمة مما يضعف نسبة الشفاء.