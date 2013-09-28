"النهضة النسائية".. مشاريع متميزة في خدمة الأسر

تأسست جمعية النهضة النسائية في دبي عام 1973 وأشهرت عام 1974، ومنذ نشأتها دأبت على دفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع بتبني المشاريع الاستراتيجية، والفعاليات المتميزة خدمة للأسرة.

تقول الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية، إن الجمعية ومنذ أكثر من ثلاثة عقود تسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز العمل الاجتماعي والثقافي والديني والإبداعي الخلاق خدمة للأسرة الخلية الأولى في المجتمع والمرأة أم المجتمع، وتعمل الجمعية بجهود مخلصة انسجاماً وتوازناً مع الخطة الاستراتيجية للدولة بصفة عامة وخطة دبي 2015 ـ 2007 نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتحديداً في المجال الاجتماعي.

تضيف الفلاسي إن إدارة الجمعية تسعى باستمرار إلى تحسين الأداء، واستثمار الطاقات الداخلية والخارجية بغية تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك وفق خطط استراتيجية مدروسة، ذلك لأن التخطيط هو أحد أهم العناصر الأساسية في العملية الإدارية، ذلك لأن التخطيط الاستراتيجي أول جزء من الإدارة الاستراتيجية لأنه يعني صناعة مستقبل المؤسسة.

أهداف واعدة

تؤكد الدكتورة فاطمة الفلاسي أن الجمعية وبتوجيهات سديدة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية في دبي تسعى بكل الجهود لترجمة أهدافها ورؤيتها عملياً على أرض الواقع خدمة للقطاعات الأسرية والكوادر النسائية بإمارة دبي، تفعيلاً لقيم ومبادئ عدة أبرزها: نشر التوعية المجتمعية والوطنية المتأصلة بما يواكب المستجدات مع مراعاة تطوير المهارات الحياتية وفرص التعليم المستمر للأسر والحرص على دعم مواهب الطفولة وإبداعات الشباب للمساهمة في التنمية الوطنية تعزيزاً للثقافة وممارسات العمل التطوعي للمجتمع للوصول إلى تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية وتمكين الكفاءات البشرية العاملة.

أنشطة وبرامج

وفي ما يتعلق بأبرز نشاطات وبرامج مراكز الجمعية تشير الدكتورة الفلاسي إلى أن هذا العام حفل بالعديد من الفعاليات التي أطلقتها مراكز الجمعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، برنامج أنا متطوع تنظيم مركز النهضة الاجتماعي الصحي التطوعي في مارس 2013، احتفال جائزة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم فرع الإناث بإشراف مباشر من مركز النهضة الديني الثقافي في الأسبوع الأول من مارس الماضي، وإطلاق دبلوم الأمومة وعلوم الأسرة من مركز النهضة للاستشارات والتدريب، إلى جانب احتفالات الجمعية بيوم البيئة الوطني.

وإطلاق برنامج ملتقى الربيع من الجمعية في مارس الماضي، فضلا عن مشاركة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة في فعاليات يوم البيئة الوطني الصحراء تنبض بالحياة في فبراير الماضي، وإطلاق مبادرة الملتقى الصحي من مركز النهضة الاجتماعي الصحي في ابريل، واحتفالات الجمعية بيوم اليتيم، وتنظيم برنامج مهارات جزيرة الحب من مركز النهضة للاستشارات والتدريب في مايو الماضي، إضافة إلى تنظيم وإعداد وإطلاق ملتقى المرأة روح الأسرة في 13 مايو الماضي من تنظيم المكتب الفني للمدير العام، وبرنامج لمتنا حلوة من تنظيم مركز حور للفتيات في صيف 2013 والاختتام في الأسبوع الأول من سبتمبر.

إنجازات 2013

قامت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة في العديد من الإدارات والفروع والأقسام بإنجازات عدة، منها تنظيم ملتقى رواد العمل بفرع حتا في يناير الماضي، إطلاق مهرجان الليسيلي "مهرجان النهضة التراثي" في الأسبوع الأول من فبراير، واستقبال كوكبة من برنامج (نساء من أجل السلام) بفرع الخوانيج في فبراير الماضي.